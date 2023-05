Duchi: "Spero che il mio lavora possa essere ripagato da numerose soddisfazioni"

Dalla convinzione che l’inizio di un nuovo progetto sportivo non possa prescindere da una forte condivisione e compartecipazione tra giocatori, area tecnica e dirigenziale, è emersa l’intenzione di affidare interamente la direzione tecnica della Fivizzanese a Davide Duchi. La scelta è ricaduta, per convinzione unanime, su chi per attitudini, preparazione e motivazioni potesse contribuire e stimolare fortemente l’ambiente biancoceleste, al fine di alimentare la fiamma della passione mai sopita sulle colline della Tergagliana.

"L’apertura di un nuovo ciclo non può che basarsi sulle forti motivazioni di un gruppo di persone – spiega il vicepresidente Pedrelli –. Questo è stato il principio adottato come “bussola“ nella ricerca di una soluzione, tralasciando ragionamenti di “pancia“ che avrebbero potuto portare su strade diverse, forse più comprensibili all’esterno dell’ambiente mediceo, ma poco funzionali ed opportune rispetto ai nostri obiettivi che mirano al mantenimento di un’intelaiatura forte con l’inserimento di giovani lunigianesi".

Per il ds Filippo Tornaboni l’aver individuato nell’assunzione di Duchi, fresco patentato Uefa B, diventa il riferimento per un futuro in “risalita“. "Nell’incontro con il presidente Piero Fiori e ds Filippo Tornabuoni – afferma Duchi – mi è stato proposto di affidarmi per la nuova stagione la direzione tecnica della Fivizzanese. Ho accettato con entusiasmo precisando i dettagli che a mio avviso sono necessari per affrontare la nuova stagione. Mi calo in questo nuovo ruolo con la determinazione che il mio lavoro possa essere ripagato da parecchie soddisfazioni".

Toccherà all’ex numero otto dell’Aullese riuscire a trasmettere questo spirito che, in epoche più o meno passate, ha caratterizzato anni di soddisfazioni sportive e umane.

E.B.