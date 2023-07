Doppio colpo di mercato nella Fivizzanese Entrano Alvisi e Selimi alla corte di Tornaboni

di Enrico Baldini

Splende il sereno sui cieli della Fivizzanese diretta dal presidente Piero Fiori. Le nubi appartengono ormai al passato, e un arcobaleno illumina il Comunale che si sta rifacendo il look (copertura tribuna e spogliatoi). Dopo qualche dubbio tecnico-societario di un tormentato fine primavera, che ha registrato gli abbandoni del tecnico Roberto Franchini e dei giocatori Alessandro Oligeri, Andrea D’Imporzano, Alessandro Ippolito, Nicolò Lombardini e Francesco Franchini la Fivizzanese che si è affidata alle cure del neopatentato Davide Duchi si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Seconda categoria con maggiori certezze, e ai nastri di partenza appare con basi ancor più solide. Filippo Tornaboni, giovane operatore di mercato della medicea, in questo momento particolare sta rappresentando un significativo punto di riferimento. Il diesse della Medicea nelle ultime 24 ore ha piazzato, ovviamente per la categoria un doppio colpo – mercato acquistando le prestazioni del difensore centrale Gersi Selimi e dell’attaccante Riccardo Alvisi. Tornaboni ha puntato con decisione sul forte difensore, classe 96, entrato prepotentemente sotto la sua lente di ingrandimento nella passata stagione quando era in forza all’Arcola Garibaldina. Le parti dopo le solite schermaglie in meno di cinque minuti hanno definito l’intera operazione che diventerà ufficiale questo pomeriggio quando il difensore firmerà un contratto che lo legherà alla Fivizzanese nella prossima stagione. Tornaboni, ieri sera, sorprendendo un po’ tutti ha annunciato l’acquisto di Riccardo Alvisi, oltre cento gol in carriera (137), forte dei trascorsi con Marolacquasanta, Forza e Coraggio e Follo, ultima stagione all’Intercomunale Beverino. "Abbiamo preso un difensore esperto, rapido, in grado di fare la differenza, e in attacco è arrivata una punta di assoluto valore, – afferma il ds – li abbiamo acquistati per accrescere il nostro peso, in un campionato difficile, nel quale vogliamo essere protagonisti alla pari con le grandi". Non v’è dubbio che il tris d’attacco Bruno Salku – Costa – Alvisi sia quasi perfetto, senza voler esagerare il massimo che il campionato di Seconda oggi possa offrire, non solo per i trascorsi dei due, ma perché la genialità di Alvisi è destinata ad integrarsi alla perfezione e ad esplodere definitivamente. Costa è un ariete vecchia maniera che fa gol con una facilità spaventosa da tutte le posizioni, Salku una seconda punta, velenosa come pochi, ma anche in grado di affinare l’ultimo passaggio.