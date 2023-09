Don Bosco Fossone sconfitto dall'Attuoni Avenza

DON BOSCO FOSSONE

0

ATTUONI AVENZA

1

DON BOSCO FOSSONE: Franchi, Piccini (46’ Sannino), Lucchetti, Menconi, Antonelli (56’ Fruzzetti), Ulivi, Guazzoni, Muttini, Latif (66’ Greco), Dell’ Amico F., Brigato (78’ Petrucci). A disp. Betti, Crudeli, Nicoli, Dell’Amico G. All. Ulivi

ATTUONI AVENZA: Tovani, Busnelli, Babboni, Guadagni, Lucetti, Soldati (70’ Tortelli), Andreani (46’ Marinari), Mazzolini, Orlandi, Bianchini (42’ Borelli, 87’ Guidelli) Del Punta, Bianchini. A disp. Dell’Attico, Giuliani, Marinari, Pappagallo, Rossi. All. Tinfena

Arbitro: Grimaldi di Carrara

Marcatori: 72’ Busnelli

FOSSONE Una vittoria storica dell’Attuoni Avenza che si è aggiudicato il primo match del triangolare di Coppa Provinciale andato in scena sul Duilio Boni contro un ostico Don Bosco Fossone. La sfida è apparsa da subito equilibrata con le formazioni che si sono date battaglia per cercare di centrare il primo successo stagionale. Ad avere la meglio gli ospiti che al 72’ hanno trovato il guizzo giusto per bucare la rete. Busnelli ha ricevuto in mezzo una palla tagliata e dopo qualche rimpallo è stato bravo ad appoggiare in rete. Allo scadere i ragazzi di Ulivi sono andati vicini al pareggio. Petrucci, dopo aver saltato due avversari, ha trovato l’imbucata per Greco che a tu per tu con il portiere si è, però, fatto ipnotizzare.

Ilaria Gallione