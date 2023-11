Disfatta Audax, ancora una sconfitta in casa con il Lucca

audax carrara

72

libertas lucca

81

AUDAX CARRARA: Ramirez 12, Bertuccelli 13, Eerikinharju 23, Donnini 14, Valenti, Peselli 3, Evangelisti 7 (Tonarelli, Bianchini e Caruso n.e.). All. Cristelli.

LIBERTAS LUCCA: Canciello 16, Giusti, Servadio 5, Mattei, Lorenzi 14, Fracassini 13, Piercecchi, Guidi 19, Cecconi 6, Brunelli, Tonacci 8. All. Romani.

Arbitri: Carboni di Firenze e Tabarin di Pistoia

CARRARA – Profondo Audax al palazzetto di Avenza dove i padroni di casa (ma sembra di giocare a Lucca per il numeroso pubblico ospite in tribuna) subiscono la seconda sconfitta consecutiva. Gialloazzurri privi di Castigliego, Bianchini in panchina solo per onor di firma, ma non basta per giustificare la sconfitta in una gara giocata a ritmi alti ma male, con tanto agonismo ma poca sostanza, poche idee e confuse, che raramente fa girare la palla, fa poco gioco collettivo e predilige le iniziative individuali, in campo chiacchiera troppo. L’Audax inizia molto carica e l’avvio non è male (12-5 a -4.30) ma piano piano si spegne. Tutto il secondo e il terzo tempino sono giocati sul punto a punto, con piccoli vantaggi alterni e tutto si decide nell’ultima frazione. A metà tempino è +7 per gli ospiti ma a -4.44 (55-65) per il quinto fallo i locali perdono Eerikinharju espulso per proteste e la partita si fa ancora più in salita. Lucca gestisce il vantaggio, Carrara ricorre inutilmente al fallo sistematico e alla fine e un -9 che brucia.

ma.mu