Derby secondo pronostico, il Romagnano ci crede Serricciolo rimaneggiato a caccia di punti salvezza

Il Romagnano si è aggiudicato il derby di Prima categoria contro il Serricciolo, impedendo al Viareggio di poter festeggiare con due giornate di anticipo la vittoria del campionato. Gli amaranto, grazie alle reti di Doretti e Costa, hanno costretto i gialloblù a fare i conti con una sconfitta che, seppur preventivata, rende il loro cammino ancora più difficile. "Ho dovuto inserire diversi Juniores – commenta il tecnico del Serricciolo, Bertacchini – visto che mancavano ben otto titolari. Tanti erano all’esordio dal primo minuto come Gilli in attacco e Vegnuti a centrocampo. Pennucci, uno dei migliori in campo, invece, aveva già avuto spazio anche il weekend precedente. Anche la prestazione di Pinelli mi è piaciuta molto e proprio a lui al 55’ è capitata una grande occasione per pareggiare, ma Tognoni ha salvato il risultato. Dopo un primo tempo buono e ordinato in cui ci siamo sacrificati, gestendo bene il match e tenendo testa agli avversari, nella ripresa abbiamo subito la loro fisicità. Con due ottimi traversoni si sono resi molto pericolosi e così abbiamo incassato i due gol che ci sono costati lo 0-2 finale. Sapevamo che avremmo incontrato una squadra fortissima dalle grandi ambizioni che ci avrebbe reso la vita difficile. Così è stato, ma ora dobbiamo andare avanti e pensare al prossimo impegno che per noi sarà fondamentale in esterna contro il Tirrenia".

In casa Romagnano la soddisfazione per il successo è evidente. "Eravamo costretti a vincere – spiega il ds Panizzi – sia per tentare di agganciare il primo posto, anche se le chances sappiamo che sono poche, e sia per sperare nella ’forbice’ tra il secondo e il terzo posto. Al momento siamo a +6 dalla Folgor Marlia che domenica prossima riposerà. Dovremo quindi approfittare della sfida contro il pericolante Corsanico per incrementare il vantaggio e poi giocarci il tutto per tutto nell’ultima di campionato".

Ilaria Gallione