Derby delle palestre. Tensione altissima tra Audax e CmC

Da palazzo civico arriva una mail che impone lo spostamento dell’allenamento dell’Audax alla Dogali per lasciare il campo all’allenamento del Cmc. In un primo momento la società gialloazzurra non vuole cedere, la temperatura sale ma poi, per evitare conseguenze spiacevoli per tutti, ottempera. Quest’anno il derby non si gioca sul campo (le due squadre sono in campionati diversi), ma le scintille tra cuginastri non mancano. Questa volta il casus belli è la richiesta del Cmc di spostare il proprio allenamento del venerdì sera al palazzetto (con conseguente spostamento alla Dogali di quello dell’Audax) approfittando del fatto che i gialloazzurri osservano il programmato turno di riposo.

"Spostarci crea disagi, siamo disposti a farlo per gare ufficiali ma non per un allenamento. Alla fine siamo andati alla Dogali ma venerdì alle 21.15 c’era la partita dei Legends e, come da regolamento federale, abbiamo dovuto lasciare il campo un’ora prima, ovvero ci siamo allenati poco – dice il ds Audax Massimo Alibani che punta il dito sul bando per le palestre – c’è scritto che non sarebbero stati dati spazi a chi non fosse in regola con i pagamenti e ci risulta di essere una delle poche società in regola con i pagamenti". Il Cmc replica con il presidente Leonardo Marrazzini (nella foto): "Abbiamo seguito alla lettera quanto autorizzato via “Pec“ dal Comune". Il derby continua.

ma.mu.