Debutto Cmc Carrara: Synergy San Giovanni Valdarno tra le mura amiche

Sarà la Synergy di San Giovanni Valdarno il primo avversario del Cmc nel nuovo campionato di C. La federazione ha ufficializzato il calendario e i biancocelesti del presidente Leonardo Marrazzini romperanno il ghiaccio debuttando tra le mura amiche contro gli aretini domenica 1 ottobre. Prima trasferta in casa della Fides Livorno, quindi Pontedera, Agliana, Cus Pisa, Mens Sana Siena, Pino Firenze, Monsummano, Don Bosco Livorno e Sancat Firenze. Il girone di andata della prima fase terminerà il 2 dicembre, quello di ritorno il 18 febbraio. Le prime quattro passano poi ad un girone di otto squadre; a seguire le prime quattro disputano i play off per una promozione in serie B. Le restanti 14 verranno divise in ulteriori due gironi da 7 e anch’esse si porteranno dietro i risultati acquisiti, Le prime due resteranno in C, mentre le ultime di ciascun girone retrocederanno in Divisione 1. Per la stagione 2024-2025 gli altri 13 posti della C saranno per le squadre dal quinto all’ottavo posto della seconda fase, insieme alle tre perdenti dei play off, mentre le classificate tra il terzo e il sesto posto dei due gironi della seconda fase, si giocheranno gli ultimi due posti per entrare in C. I carraresi, presieduti da Leonardo Marazzini (nella foto) giocheranno alle 18 della domenica al palazzetto di Avenza.

ma.mu.