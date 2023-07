Dallas campioni al ’Città di Massa’ ’Re dello spiedo’ battuto di misura

I Dallas sono stati "profeti in patria" e si sono aggiudicati la seconda edizione del Città di Massa Arena dei Leoni, torneo di calcio a 10 open (ovvero senza limitazione di tesserati Figc) disputatosi sul campo "Raffi" di Romagnano. La competizione, organizzata da "Il calcio che passione" in collaborazione con l’Asd Romagnano calcio, ha visto partecipare 17 squadre divise in 4 gironi all’italiana. I Dallas, formazione del paese, hanno battuto nella finalissima Il Re dello Spiedo per 2 a 1.

Sono stati i rivali a portarsi in vantaggio con un gol di Canesi ma nella ripresa è arrivato il pareggio di Biagini. Il match si è deciso ai supplementari col gol vittoria firmato da Cesare Dell’Amico. Al termine della finale si è tenuta una grande e ricca cerimonia di premiazione nella quale c’è stato spazio anche per tanti premi personali. Come miglior giocatore della finale è stato incoronato Marco Biagini (I Dallas) mentre il miglior giocatore del torneo è risultato Andrea Dell’Amico (I Re dello Spiedo) davanti al compagno di squadra Gabriele Del Sarto ed allo stesso Marco Biagini. Quale miglior portiere del torneo è stato premiato Alessio Alberti seguito da Gianluigi Cima e Matteo Cozzolino. Un riconoscimento è andato anche ai migliori giovani: al primo posto il classe 2004 Leonardo Nicolini (I Dallas), al secondo il classe 2004 Filippo Grasso (Pinseria Romana Da Fabietto) ed al terzo il classe 2003 Luca Tragni (I Merlacci).

Il titolo di capocannoniere della manifestazione è stato condiviso da tre giocatori, tutti arrivati a 5 reti: Matteo Costa ed Andrea Dell’Amico (I Re dello Spiedo) e Daniele Martinucci (I Dallas). Il premio fair play è andato alla compagine del CHM Football Club. Non poteva mancare, infine, un premio per la terna arbitrale della finale composta da Alessandro Celi, Michele Selvini e David Guadagni. Il torneo, caratterizzato da un ricco montepremi, ha avuto un livello molto alto attirando tanti calciatori delle categorie dilettantistiche della Figc.

La marcia trionfale de I Dallas è partita dai quarti di finale contro I Merlacci, battuti 3 a 1, mentre in semifinale ci sono voluti i supplementari per superare la CHM per 1 a 0. Il Re Dello Spiedo è dovuto ricorrere ai supplementari ai quarti contro Beck’s Beer Boys (4-3) e in semifinale ha eliminato la Pinseria Romana Da Fabietto (4-2).

Gianluca Bondielli