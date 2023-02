Dal Canto sorride: "Superato un test severo"

di Elisabetta Grassi

Mister Alessandro Dal Canto nella sala stampa dello stadio Mapei – Città del Tricolore di Reggio Emilia, reduce dal pareggio esterno, si è detto soddisfatto. "Sono contento della partita disputata, soprattutto per i giocatori – . Questo per noi è stato un test severo contro un avversario forte, come la capolista, che ci è servito per capire se siamo in grado di fare un prosieguo di campionato importante o meno". E aggiunge: "Abbiamo provato a controbattere colpo su colpo e a procurarci anche qualche occasione da gol, quando la Reggiana ce l’ha permesso. Abbiamo rischiato poco, meno del previsto, abbiamo difeso bassi, se me l’avessero detto prima… Preferisco sempre giocare questo tipo di match, contro squadre di vertice, che contro compagini che rischiano la retrocessione magari e sono più spietate a livello emotivo".

Sull’assenza in campo del centrocampista Alessandro Mercati spiega: "Sabato, in fase di rifinitura, ha avuto un risentimento muscolare non abbiamo voluto rischiare di averlo fuori per molto tempo e precauzionalmente è rimasto fermo". Sul prossimo turno in casa contro il Rimini aggiunge: "Ci aspetta una battaglia sportiva sicuramente. Ora dobbiamo recuperare le forze mentali e fisiche, perché a Reggio Emilia ne abbiamo spese molte". Sul vertice della classifica e le squadre che lottano per aggiudicarsi il primo posto commenta: "Reggiana, Cesena e Entella sono tutte realtà forti, il mese di marzo sarà dirimente per capire come finirà la stagione, ad ora il campo da ragione alla Reggiana che ha dimostrato di più, ma tra qualche giornata la classifica potrà anche dire altro. Staremo a vedere".