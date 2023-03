Dal Canto sorride: "Bravi, una bella vittoria"

"Una bella vittoria contro una squadra importante". Alessandro Dal Canto è soddisfatto di come hanno interpretato la gara i suoi contro il Rimini. "Siamo partiti benissimo nel primo quarto d’ora poi il primo tempo si è fatto complicato. Il Rimini ha preso campo, è uscito fuori col suo palleggio e noi abbiamo fatto fatica a sporcargli le linee di gioco. Siamo stati bravi e fortunati a rimetterla in sesto subito dopo il loro pareggio. Questo è stato il momento decisivo della partita. Nella ripresa i nostri avversari hanno provato ancora a premere, sapevamo che avrebbero portato molti giocatori sopra la linea della palla, ed il match si è sviluppato come volevamo. Abbiamo avuto tanti spazi in contropiede ed oltre al gol ci sono tante altre occasioni da rete. Noi, invece, abbiamo concesso ben poco a parte un palo subito per un difetto di comunicazione su una palla facilmente leggibile. Dietro abbiamo retto bene l’urto e la difesa ha fatto una grande partita. Azzeccato il cambio di Energe? Col senno di poi possiamo dire di sì. A centrocampo siamo stati meno brillanti perché ci hanno fatto spendere parecchio per recuperare palla e forse abbiamo perso un po’ di lucidità".

E’ stata una domenica speciale per Marco Imperiale che ha segnato il suo primo gol in campionato con la maglia della Carrarese sbloccando il risultato: "Lo aspettavo e finalmente è arrivato. Non ho una dedica particolare. Dico che è per la mia famiglia che mi sostiene sempre. Il gol accentua ancora di più le emozioni di questa vittoria. Peccato per l’infortunio nel finale al collaterale. Spero che non sia nulla di grave e possa scendere regolarmente in campo sabato a Fermo. Abbiamo fatto un’altra bella prestazione difensiva ed è merito non solo di noi difensori ma di tutta la squadra perché sappiamo soffrire e stare attenti a tutti gli episodi. Abbiamo trovato la quadra. Noi al quarto posto ci crediamo e da qui alla fine cercheremo di fare più punti possibile".

Gianluca Bondielli