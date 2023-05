Dal Canto ’promuove’ la sua Carrarese

Il rinvio dei playoff, a causa della possibile nuova penalizzazione che sta per colpire il Siena, sta costringendo la Carrarese a un cambio di programma. Ci saranno ancora due settimane piene prima di entrare in gioco e il tecnico Alessandro Dal Canto sta rivedendo la tabella degli allenamenti nella quale verrà inserita qualche altra amichevole, dopo quella disputata sabato a Castel San Giovanni contro il Sangiuliano City, per cercare di mantenere il più possibile il ritmo partita. Ieri mattina gli azzurri hanno effettuato un piccolo scarico ed erano presenti anche Cicconi, Mercati e Bernardotto. Dopo lo stop di oggi, da domani riprenderanno la settimana tipo di lavoro che prevede una doppia seduta nella giornata di mercoledì. La società nel frattempo si è attivata per trovare un nuovo ’sparring partner’ con cui fare una sgambata nel weekend.

Riguardo allo slittamento dei playoff il tecnico di Castelfranco Veneto è stato abbastanza fatalista: "Non possiamo farci niente se non adattarci. Del resto vale per tutti. Noi, come gli altri, avremo la possibilità di recuperare gli infortunati ma sarebbe stato meglio giocare subito. Certe cose accadono solo in Italia, purtroppo siamo alle solite".

Ma qual è il rapporto tra Dal Canto e i playoff?

"Non è che io abbia tutta questa esperienza di vittorie, però di tornei finali sì, ci metto dentro anche i playout dello scorso anno con la Viterbese. Finora da allenatore non ho vinto neanche un campionato, anche se ci sono andato vicino spesso tra settore giovanile e prime squadre. Ho perso una finale per andare in serie A col Padova, una semifinale per andare in B con l’Arezzo, una finale del Viareggio con l’Empoli Primavera, una semifinale e uno scudetto Primavera con la Juventus. Diciamo che sono sempre arrivato lì lì".

E l’avventura con la Carrarese?

"Sono contento di quanto abbiamo fatto quest’anno con la Carrarese. Credo che non potevamo fare di meglio. Siamo partiti allestendo una squadra comunque con tanti giovani che ha iniziato col fare minutaggio poi ha abbandonato questa idea ed ha trovato la sua strada e una propria identità. Nel corso della stagione abbiamo avuto degli alti e bassi come tutti. I nostri magari sono stati degli alti e bassi continui per lungo tempo nel senso che abbiamo fatto dei filotti di entrambi i segni, negativi e positivi, ma i 13 risultati utili consecutivi fatti nel finale di stagione stanno a testimoniare un’acquisita continuità di rendimento".

Gianluca Bondielli