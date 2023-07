Dal Canto è soddisfatto "Presupposti interessanti Saremo molto competitivi"

E’ stata una terza giornata impegnativa di ritiro quella di ieri nella quale gli azzurri hanno sostenuto l’ennesima doppia seduta di allenamento allo stadio "Lunezia" di Pontremoli. Gli uomini di Dal Canto si sono dedicati nella mattinata a delle ripetute su pista mentre nel pomeriggio la squadra ha svolto esercitazioni con la palla, seguite da una delle prime partitelle di questa nuova stagione calcistica. Sono arrivate anche le prime tanto attese parole del tecnico veneto rilasciate direttamente all’ufficio stampa della società apuana. Alessandro Dal Canto ha espresso in primis il suo completo gradimento per le strutture che ha a disposizione a Pontremoli. "Qui a Pontremoli – ha detto – abbiamo trovato tutto quanto ci occorre. Un campo in buone condizioni oltre ad un centro polifunzionale dotato di palestra ed anche di una piscina. Insomma, c’è tutto quello che cercavamo".

Il mercato della Carrarese ha già piazzato alcuni colpi ad effetto ed anche qui è arrivato l’apprezzamento del mister. "Avevo pochi o zero dubbi sul fatto che la società si muovesse in maniera così convincente. Sono arrivati acquisti importanti per adesso che vanno ad arricchire una base che già c’è e siamo pronti anche su altri obiettivi per completare una squadra che sarà molto competitiva". Dal tecnico Dal Canto, insomma, arriva la conferma diretta che la Carrarese ha ancora trattative importanti in atto da concludere. Le prospettive in vista della prossima stagione sembrano rosee.

"Personalmente non mi piace perdermi in proclami o sbilanciarmi. La base per impostare qualcosa d’interessante c’è sicuramente e nella preparazione si costruiscono i presupposti dell’andamento di una stagione che possono poi diventare importanti". La Carrarese, intanto, ha reso noto che gli allenamenti giornalieri a Pontremoli, sia quello mattutino fissato attorno alle ore 9.30 che quello pomeridiano previsto verso le ore 17.30, sono aperti al pubblico. Non ci sono ancora notizie certe sulla sgambata di sabato che sarà, comunque, molto informale. Da capire se l’avversario sarà la Pontremolese o meno. L’orario, in ogni caso, sarà orientativamente lo stesso previsto per le normali sedute pomeridiane. Sul fronte mercato hanno trovato nuove destinazione due ex Carrarese. Daniel Frey è stato girato in prestito dalla Cremonese al Gubbio mentre Gianluca D’Auria ha firmato un biennale con la Turris.

Gianluca Bondielli