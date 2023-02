Dal Canto diviso tra la carota e il bastone

La sua Carrarese ha avuto una grande reazione ma Alessandro Dal Canto non è un tecnico che si accontenta e ai suoi ragazzi oltre alla biada dispensa anche un po’ di frusta. "Sono contento del nostro primo tempo e di come abbiamo saputo reagire alle difficoltà – commenta il mister veneto –. Siamo stati poco bravi e poco fortunati nell’andare in svantaggio ma dopo siamo venuti fuori e potevamo pareggiare anche prima. Ho dei giocatori di grande livello che sono riusciti a passare da 4 sconfitte consecutive a 4 vittorie di fila. Cerchiamo, però, di non incastrarci da soli". Il riferimento del tecnico è ad alcuni aspetti che non gli sono piaciuti: "A inizio ripresa abbiamo dovuto sprecare un cambio dopo pochi minuti e questo non deve accadere come non deve succedere che chi entra non abbia l’atteggiamento giusto. Può non essere in giornata, ma non voglio vedere supponenza o una disposizione sbagliata. Abbiamo già fatto abbastanza danni a gennaio. Tentiamo di non perseverare. Nella ripresa ho avuto la sensazione di squadra ’ballerina’ e non mi è piaciuta come nella traversa presa da Simeri. L’Imolese si è dimostrata squadra organizzata, ci ha dato del filo da torcere". Schiavi è stato ancora il migliore in campo e sarà difficile toglierlo dalla cabina di regia. "Infatti ora non lo tolgo – ha risposto Dal Canto –. E’ cresciuto molto in quella posizione ed è in forma. In mezzo al campo ho molti giocatori forti: non è un problema, è un vantaggio".

Tra questi c’è Simone Della Latta che ha trovato il gol del pari. "Sapevo che i gol prima o poi sarebbero arrivati – ha spiegato il capitano – ma è importante farli non tanto chi li segna. Abbiamo fatto un’altra buona prestazione soprattutto per la reazione anche se nella ripresa abbiamo concesso un paio di occasioni. A gennaio ci avrebbero pareggiato. Ora non ci sono più partite facili, i valori si sono tutti livellati. L’Imolese l’ha messa sull’agonismo e noi dobbiamo rispondere con lo stesso atteggiamento perché poi con la nostra qualità ci possiamo divertire. Adesso andiamo a Reggio con la voglia di un bel risultato".

Gianluca Bondielli