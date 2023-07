Dal Canto carica i suoi "Il gruppo è in crescita" E iniziano le amichevoli

E’ finito ieri con un allenamento defatigante il ritiro a Pontremoli della Carrarese che oggi riposa e da domani proseguirà la preparazione allo stadio dei Marmi. Mister Alessandro Dal Canto è tornato sul triangolare di Salò: "Questo genere di gare servono a mettere fondo nelle gambe dopo due settimane di intensa attività. Le valutazioni tecniche lasciano il tempo che trovano ma siamo in linea col momento e ci siamo fatti trovare pronti al cospetto di avversari di valore. Questo tipo di squadre rendono chiari i difetti che può manifestare un gruppo che si sta formando. I calciatori stanno rispondendo positivamente alle sollecitazioni e stiamo lavorando con abnegazione, avviando un percorso di costruzione che dovrà farci arrivare a inizio campionato coi giri giusti del motore. I nuovi e i giovani si stanno inserendo bene. Proseguire così, crescendo gradualmente sia fisicamente che come automatismi di squadra, è l’obiettivo". La Carrarese non ha ancora reso noto un programma delle amichevoli ma le prossime in base alle comunicazioni delle avversarie dovrebbero essere il 6 agosto allo stadio dei Marmi alle 18 con il Sestri Levante e il 12 allo stadio Necchi-Balloni alle 20.30 con il Real Forte Querceta. Mercato: da capire se Malik Opoola, attaccante nigeriano classe 2004 che con 11 reti ha contribuito alla promozione in serie C del Brindisi, verrà tesserato dalla Carrarese visto che sabato era in distinta coi gialloazzurri.

Gianluca Bondielli