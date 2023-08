Corsi al Romagnano

Attinge ancora al Romagnano del passato la formazione amaranto che ha ufficializzato il ritorno del centrocampista Luca Corsi, giocatore che aveva contribuito nella stagione 2015 2016 alla vittoria del campionato di Seconda Categoria. "E’ stato fermo per un anno e mezzo per un brutto infortunio al ginocchio – spiega il direttore Andrea Pucci – ma adesso sta bene e sono straconvinto che allenato sia uno dei centrocampisti più forti della categoria".

"Ha tecnica ed intelligenza calcistica – prosegue nella sua analisi –. Sa fare le due fasi ed è forte sia negli inserimenti che in costruzione. Vanta, inoltre, tanta esperienza in categorie superiori. Può fare sia la mezzala che il trequartista. "Ringrazio la famiglia Pucci per la stima che ha rivolto sempre nei miei confronti – esterna Corsi - e per avermi ridato la possibilità di rimettermi in gioco dopo l’infortunio al crociato della scorsa estate".

"Ringrazio anche il mister Dati e il suo collaboratore Matelli – prosegue lo stesso Corsi – per non aver esitato nel confermarmi in una rosa già competitiva facendomi sentire al centro del progetto. Sono motivato al 100% e convinto che il mix creato di giovani e "vecchietti" restando unito potrà togliersi delle belle soddisfazioni".

Il Romagnano aprirà la sua stagione nella Coppa Toscana di Prima Categoria in un triangolare con le altre due formazioni della provincia, Mulazzo e Sericciolo, che si incontreranno tra di loro il 3 settembre. Gli amaranto entreranno in scena il 10 ed il 20 settembre. La tifoseria si aspetta un campionato da ricordare.

Gianluca Bondielli