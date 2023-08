Conto alla rovescia per l’esordio in campo Arriva la Fermana

Dopo la domenica di riposo per la Carrarese inizia la settimana d’avvicinamento all’esordio in campionato, fissato per venerdì alle 20,45 allo stadio dei Marmi contro la Fermana. Mister Dal Canto deve cercare di assemblare prima possibile una rosa davvero forte ma che ha cambiato tanti elementi. Due di quelli che stuzzicano di più la fantasia dei tifosi sono Niccolò Belloni e Leonardo Morosini. Su di loro così si è espresso il tecnico di Castelfranco Veneto: "Belloni lo stiamo lavorando come Bozhanaj. L’ho avuto con me ad Arezzo e lo impiegammo da trequartista nel 4-3-1-2, lui che nasceva terzo attaccante al settore giovanile dell’Inter. E’ un giocatore che per attitudini è fotocopia di Bozhanaj. Sono caratteristiche difficili da trovare perché Kleis per cambio passo, per strappo è un giocatore difficilmente replicabile in categoria. Niccolò ce le ha anche lui. Morosini, invece, ad oggi lo vedo come attaccante poi vedremo le evoluzioni. In ogni caso abbiamo preso un giocatore che qualche anno fa fece 8 gol in B ed andò al Genoa. Non credo di essere io a inventare qualcosa su di lui. E’ un giocatore che può essere utilizzato in tante posizioni di campo del reparto offensivo perché ha capacità di controllo, di sapersi girare, di rapidità in conduzione, di tiro in porta da giocatore di alto livello. Dovremmo cercare di ottimizzare quello che lui ci saprà dare perché è elemento che secondo me ci darà una grandissima mano".

Gianluca Bondielli