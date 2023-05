Conto alla rovescia per la finale

Si avvicina per il Romagnano la finale dei play off di Prima Categoria contro il Folgor Marlia che verrà giocata domenica in campo neutro allo stadio di Pietrasanta a partire dalle 16. "I ragazzi sono concentrati sull’obiettivo – anticipa il direttore sportivo Gabriele Panizzi -. A livello fisico stiamo bene. Se nelle ultime giornate c’è stata una flessione è stata solo mentale perché dopo il pari col Viareggio si è chiarito che non potevamo vincere il campionato e arrivare secondi con 9 punti di vantaggio sulla terza era quasi impossibile". Non è chiaro se tramite i play off sarà possibile salire in Promozione. "A noi interessa portare a compimento questo splendido percorso. Faremo di tutto per vincere le due partite che restano e poi staremo a vedere. Di sicuro la società sarebbe contenta di partecipare il prossimo anno al campionato di Promozione. Ora l’attenzione è sulla Folgor Marlia, avversario solido con velocità sulle fasce".

(Nella foto da sinistra il dg Pucci Andrea, mister Incerti Massimiliano, il ds Panizzi Gabriele)