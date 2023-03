"Conta la qualità dei giocatori, non i punti"

di Gianluca Bondielli

Non avrà il nome della grande squadra ma la Fermana è un signor avversario e come tale andrà affrontato. Alessandro Dal Canto è ben consapevole che quella a Fermo non sarà una passeggiata per i suoi ragazzi. "Non conta il nome della squadra ma la qualità dei giocatori che ne compongono la rosa e sotto questo aspetto la Fermana dispone di una buona squadra ed ha fatto sin qui un ottimo cammino – illustra il mister della Carrarese -. Sono reduci da un recente lungo filotto positivo e non hanno particolari assilli di classifica. In questo momento, comunque, al di là dell’obiettivo per cui lotta, ogni squadra ha bisogno di punti. Aspettiamoci, dunque, una gara difficile oltretutto su un campo ostico per tradizione".

Al “Bruno Recchioni“ bisognerà aspettarsi con tutta probabilità una Fermana aggressiva. "Non mi sembra una squadra attendista – riconosce Dal Canto – e non credo neanche che stavolta cambierà la propria identità come fece all’andata quando venne da noi. Penso che andranno avanti con quell’impostazione che nell’ultimo periodo gli ha permesso di cogliere risultati importanti". La Carrarese in settimana ha avuto un paio di giocatori con qualche linea di febbre ma si sono ripresi ed a parte Giannetti, che continua a trascinarsi un piccolo infortunio, non sembrano esserci problemi d’organico. Anche Mercati è pienamente recuperato e l’unico giocatore out sarà lo squalificato Cicconi.

"Sapevamo che Manuel era in diffida e che poteva scattare la squalifica – specifica il tecnico veneto -. Non sono preoccupato per la sua assenza. Giocherà Coccia. Ho sempre detto che ho una rosa importante che mi permette di avere dei ricambi all’altezza e queste sono le occasioni per dimostrarlo. Quella di domani sarà la prima di un trittico di 3 gare da disputare nell’arco ristretto di 8 giorni (martedì sera alle ore 21 in casa col Fiorenzuola ed il sabato successivo ad Olbia alle 17,30, ndr) e questi impegni ravvicinati mi daranno modo di coinvolgere un buon numero di calciatori. Non dico che li girerò tutti perché direi una stupidaggine ma parecchi di loro avranno la possibilità di dare un contributo perché è giusto che in questo momento della stagione vengano chiamati in causa".