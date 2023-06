Coni di Massa-Carrara, 3 giorni per uno sport più moderno

Tre giornate per uno sport più moderno che stia al passo con le accelerazioni dovute ai nuovi tempi. E’ l’iniziativa del Coni di Massa-Carrara che per oggi, per mercoledì 28 giugno e lunedì 3 luglio, con orario 18.30-20.30, nella propria sede di viale Galilei organizza tre incontri che vedono al centro tre tematiche: "La Riforma dello sport: i nuovi aspetti gestionali delle AsdSsd e il lavoro sportivo", "L’organizzazione di un evento sportivo", "Gli aspetti legali delle AsdSsd; le norme che regolano la gestione degli impianti sportivi". "Siamo di fronte ad una riforma sportiva epocale, tecnici e associazioni dovranno affrontare un cambio di marcia che rappresenterà un grande impegno – scrive il Coni in una nota il delegato Vittorio Cucurnia (nella foto) - gli incontri che il Coni di Massa-Carrara proporrà allo sport provinciale vogliono essere un momento di aggiornamento in questa fase molto importante". Negli ultimi anni anche lo sport ha avvertito la necessità di adeguarsi ai cambiamenti epocali in atto e gestire una società sportiva od organizzatore una manifestazione è diventato sempre più un impegno specialistico che richiede sempre meno improvvisazione e una maggiore professionalità. Quindi c’è bisogno di dirigenti e tecnici sempre più preparati, con metodi manageriali.

ma.mu.