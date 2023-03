Cmc, vietato sbagliare in casa dell’Invictus Bertieri: "E’ ultima ma guai a distrarsi"

Non dovrebbe essere difficile tornare da Livorno con altri due punti in tasca, per il Cmc che questa sera (ore 21) fa visita alla Invictus nell’anticipo infrasettimanale della sesta di ritorno della serie C silver regionale. Contro l’ultima in classifica (attacco meno prolifico del campionato e con due vittorie in 19 giornate solo la matematica la tiene ancora in C) per la squadra di coach Michele Bertieri (vice Carlo Faschi) il calendario offre una ghiotta opportunità di incamerare ancora punti per risalire verso posizioni ancora più tranquille. I biancocelesti stanno attraversando un ottimo momento di forma, non perdono dal 14 gennaio (87-86 a Pontedera) e hanno costruito una catena lunga sei successi che li ha portati al sesto posto. "Sulla carta è facile ma non è da sottovalutare – dice il prudente Bertieri parlando dell’Invictus –. La squadra livornese non riesce ad esprimersi ma ha giocatori di esperienza e le carte in regola. Dal punto di vista psicologico queste partite sono le più pericolose perché si rischia di non prenderle nel modo giusto". Francesco Nannetti (nella foto) e compagni sono reduci dal prezioso successo esterno di Prato: "Era una partita difficile ma è andata molto bene – continua Bertieri – l’avevamo preparata nel modo giusto e in campo abbiamo limitato i loro giocatori di maggiore talento. Ci hanno messo in difficoltà quando si sono disposti a zona e da +10 siamo andati a +3, ma poi alcuni nostri canestri dal perimetro e la marcatura a tutto campo del loro play, hanno dato la svolta alla partita e nonostante il loro ricorso al fallo sistematico nel finale, abbiano portato a casa la vittoria".

ma.mu.