Cmc, ultima in casa contro il Pontedera "Vogliamo vincere"

Ultima partita casalinga per il Cmc (palazzetto di Avenza, ore 18) che si congeda dal proprio pubblico ospitando il Pontedera per la 14ª di ritorno della serie C silver regionale. "Con il Pontedera vogliamo vincere, ci siamo preparati bene – dice coach Michele Bertieri (nella foto) –. Restano due partite e arrivare quinti per noi sarebbe un risultato eccezionale anche in ottica futura (i biancocelesti sono settimi ma il quinto posto è solo due punti sopra, ndr). La partita non è semplice perché se il Pontedera (24 punti) vincesse potrebbe agguantare l’Audax (26) e staccare la Fides Livorno (24) ma noi non ci faremo trovare impreparati". Bertieri guarda allo stop di Campi Bisenzio: "Venivamo da una corsa di dieci vittorie in dodici partite, il successo nel derby ci ha un po’ adagiato e abbiamo anche pagato un po’ di stanchezza, ma per le ultime due partite dobbiamo cambiare. Il Campi Bisenzio veniva da sette vittorie consecutive e per i primi due tempini abbiamo giocato alla pari anche se poi sono venute fuori le loro maggiori motivazioni". Per la gara di oggi i numeri sono per il Cmc: settimo in classifica a quota 34, i punti segnati sono 1984 e quelli subiti 1981 (differenza +3) mentre il Pontedera è 11° quota 24, i punti segnati sono 1999 e quelli subiti 2033 (differenza meno 34).

ma.mu.