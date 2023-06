CmC, risultati in chiaroscuro e stagione interlocutoria per i ragazzi del coach Fusani

Risultati in chiaroscuro e campionato interlocutorio per la squadra Under 13 del Cmc che ha partecipato al campionato regionale silver di categoria. Inseriti nel girone D, nella prima fase, i biancocelesti allenati da Enrico Fusani si sono classificati al sesto posto su otto squadre partecipanti: 4 le vittorie e 10 le sconfitte, 563 i punti realizzati e 684 quelli subiti, differenza -121). Nella seconda fase i carraresi si classificano al terzo posto (cinque le squadre inserite nel girone), i punti sono 6, frutto di 3 vittorie e 5 sconfitte, 354 i punti realizzati e 458 quelli subiti, differenza -104. Nella terza fase si classificano al terzo posto (quattro le squadre inserite nel girone) con 2 punti (1 vittoria e 2 sconfitte, 122 i punti realizzati e 122 quelli subiti, differenza 0).

La formazione: Mohamed Ait El Hammoumia, Matteo Campi, Zoltan De Pasquale, Davide Dolci, Francesco Donati, Muhammad Ibraheem, Antonio Moscatelli, Lorenzo Mussi, Janosh Orlandi, Thomas Pellini, Mattia Volpi, Pablo Allene, Tommaso Bonanni, Marco Lombardo, Giorgio Nardi, Elio Serafin, Martino Urzia, Marco Cerbai, Niccolò Lazzarini, Nils Marton.

