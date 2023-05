Cmc, festa con i tifosi E l’Audax ringrazia per il regalo-salvezza

Il Cmc si congeda dal proprio pubblico (200 in tribuna al palazzetto di Avenza per la gara con il Pontedera) festeggiando con i bambini del minibasket, negli stessi minuti in cui l’Audax, nonostante lo schiaffo del Cus (meno 40), festeggia all’ombra della torre lo scampato pericolo proprio grazie al successo dei cuginastri sulla diretta concorrente. A inizio stagione nessuno ci avrebbe scommesso, ma alla fine è successo: l’Audax evita la serie D ed entra nella futura sere C unica con una giornata di anticipo, proprio grazie ai biancocelesti. Con i risultati di domenica è arrivata la matematica perché, anche se la Fides Livorno aggancia Davide Mezzani (nella foto) e compagni a quota 26 (e sabato giocherà in casa della Liburnia, ultima in classifica) il nome della quinta retrocessa è un affare tra pisani e labronici, con il Pontedera che ha il vantaggio della differenza canestri sulla Fides. Nel caso i carraresi dovessero perdere anche l’ultima partita, hanno però il vantaggio negli scontri diretti con entrambi (rispettivamente +2 e +13).

Classifica: Montevarchi 48; Cus Pisa 46; Campi Bisenzio 42; Fucecchio 38; Prato, CM Carrara e Brusa Livorno 36; Monsummano 34; Laurenziana 28; Audax Carrara e Fides Livorno 26; Pontedera 24; San Giovanni Valdarno 18; Montale 12; Invictus Livorno 8; Liburnia Livorno 6.

