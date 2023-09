Cmc determinato: Carrara sfida il Costone Siena in Coppa Toscana

Secondo atto di coppa Toscana per il Cmc che domenica pomeriggio (ore 18) fa visita al Costone Siena nella gara valida per gli ottavi di finale del torneo regionale dedicato ad Alfredo Piperno. Dopo il vittorioso esordio tra le mura amiche contro i pistoiesi del Bottegone, la squadra allenata da Michele Bertieri (vice Carlo Fiaschi) è attesa da una trasferta impegnativa che però diventa anche un test attendibile sulle condizioni del gruppo a due settimane dall’inizio del campionato di serie C, girone B (in calendario domenica 1 ottobre, in casa, contro la Synergy Valdarno). In caso di ulteriore successo, il Cmc incontrerà la vincente tra Mens Sana Siena (che entra nel secondo turno in quanto proveniente dalla C gold) e US Livorno (vittorioso al primo turno sul San Vincenzo). Per i carraresi la prima uscita ufficiale è stata una partita dai due volti: in leggero vantaggio al primo quarto, sotto nel secondo e nel terzo, a picco nel quarto (-12) dove però la squadra ha mostrato carattere, non rassegnandosi, rimontando e chiudendo la partita con un +4 che ha regalato il passaggio del turno. Ottime notizie sono arrivate dal neo acquisto Pietro Sequani (nella foto) capace di una seconda parte di gara molto intensa (30 punti) e che ha fatto una ottima impressione.

ma.mu.