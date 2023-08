Cmc Carrara: Sequani già innamorato: "Sicuro: lascerò il segno"

"Vengo a Carrara per giocare tanto. Nelle ultime stagioni non ho avuto l’opportunità di giocare tanti minuti, è dai campionati giovanili che non sto molto in campo, mi piace lavorare molto". E’ questo il biglietto da visita di Pietro Sequani, 2002, ruolo ala, 197 centimetri, da San Giovanni Lupatoto, nel veronese. Sequani inizia a frequentare il minibasket all’età di 5 anni, nella Gemini di San Giovanni Lupatoto, quindi gioca tutti i campionati giovanili nel Verona con under 15, under 16, under 17 e under 18 tutti di eccellenza. Debutta nei campionati senior nella stagione 2019-2020 con la maglia del Vicenza in serie B dove resta anche nel campionato successivo, quindi nella stagione dopo va a Pozzuoli, sempre in serie B, mentre l’anno successivo è a Mestre, ancora in B. Adesso lo attende il battesimo nel campionato toscano, in una categoria nuova in una regione nuova. La rosa: Giacomo Fiaschi (play, 1992, capitano), Marco Mancini (play-guardia, 1992), Lorenzo Suriano (pivot, 1998), Lorenzo Melegari (pivot, 1998), Mattia Pipolo (play, 1991), Pietro Cirillo (ala, 2001), Lorenzo Bruno (classe 1991, pivot), Pietro Sequani (classe 2002, ala).

ma.mu.