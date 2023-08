CmC Carrara: L'ala Sequani dice sì al progetto - "Mi piace"

Altro movimento di mercato per il Cmc che ha tesserato Pietro Sequani (nella foto), un’ala di 195 centimetri. Classe 2002, Sequani cresce nella Scaligera Verona dove gioca anche nell’under 18 di eccellenza nelle stagioni 2016-2019. Nel 2019 debutta tra i senior ed è inserito nel roster del Vicenza in serie B, anche se con nessuna presenza, mentre con la stessa maglia e nella stessa stagione gioca nel campionato under 18. Il vero debutto arriva nell’anno successivo, sempre con la maglia del Vicenza in serie B (13 punti in 6 presenze); quindi nella stagione 2022-2023 è con la maglia del Pozzuoli in B dove segna 2 punti in 10 partite (49 minuti giocati), mentre l’anno successivo è a Mestre, sempre in B (11 punti in 13 presenze). "Sono molto contento di far parte del progetto del Cmc – dice Sequani – parlando con coach Michele Bertieri e con la società, ho capito subito quanta professionalità e volontà di migliorare c’è in questa squadra. Non vedo l’ora di dare il massimo in campo". Con l’arrivo di Sequani, al momento la rosa del Cmc per il campionato di serie C è composta da Giacomo Fiaschi (play, 1992, capitano), Marco Mancini (play-guardia, 1992), Lorenzo Suriano (pivot, 1998), Lorenzo Melegari (pivot, 1998), Mattia Pipolo (play, 1991), Pietro Cirillo (ala, 2001), Lorenzo Bruno (classe 1991, pivot).

ma.mu.