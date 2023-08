CmC alla finestra: battaglia a Carrara con 11 squadre

Due gironi da 11 squadre ciascuno, con il Cmc di coach Michele Bertieri (nella foto) inserito nel girone B con Mensa Sana Siena, Fides Livorno, Agliana, Synergy Valdarno, Don Bosco Livorno, Cus Pisa, Monsummano, Juve Pontedera, Sancat Firenze e Pino Basket Firenze. Non c’è ancora l’ufficialità (che arriverà solo con la nota della federazione) ma da qualche ora la composizione dei due gironi della C unica è data per certa. Nel girone A, che da alcune parti definiscono “di ferro“, giocheranno Costone Siena, Dragons Prato, Valdisieve US Livorno, Montevarchi, San Vincenzo, Altopascio, Prato Giovane, Fucecchio, San Sepolcro e Bottegone. Senza l’ufficializzazione dei gironi, ovviamente non ci sono neppure i calendari, ma dalla federazione si attende anche di conoscere la formula del campionato. Di sicuro si sa che ci sarà una prima e una seconda fase, ma su promozioni e retrocessioni, ci si basa solo su ipotesi. La più probabile è quella che prevede le prime quattro di ciascun girone accedere alla poule promozione, mentre le altre sette si giocheranno la salvezza. In entrambi i casi dovrebbe trattarsi di fasi ad orologio, dove si dovrebbero affrontare solo le avversarie non incrociate in precedenza, portandosi in dote i punti degli scontri diretti con le altre squadre del girone.

