Club Nautico, primo posto e playoff matematici Il tecnico Scopsi: "Orgoglioso di questa squadra"

Continua la corsa della squadra di pallanuoto del Club Nautico che nella prima fase del campionato di serie B2, girone 2, ha conquistato il matematico accesso ai playoff dove si giocherà la promozione in A2. Quando mancano due partite al termine della regular season, le calotte gialloblù allenate da Simone Scopsi comandano la classifica con 38 punti davanti alla Polisportiva Delta (36), all’Arango Rivalloresi (35) e al Lerici Sport (32). "L’obiettivo era un campionato di vertice e ci siamo riusciti – commenta Scopsi –. Sono soddisfatto e orgoglioso della squadra, sia per il gruppo dei giocatori che per il livello tecnico espresso". Quello dei playoff (riservati alle prime quattro squadre classificate) è un risultato importante conquistato con tenacia e impegno in un torneo che a livello nazionale vede la partecipazione di 40 squadre suddivise in quattro gironi di 10. "Unica in Toscana a primeggiare tra le migliori d’Italia, la squadra del Club Nautico è artefice di un successo che vale doppio perché l’importante risultato arriva nonostante le tante difficoltà organizzative che ha dovuto affrontare per la mancanza in città e in provincia di una piscina in cui allenarsi e gareggiare", scrive la società in una nota, lamentando la mancanza di una adeguata piscina dove svolgere l’attività agonistica. "Per allenarci dobbiamo percorrere ogni volta dai 60 ai 100 km e quando giochiamo in casa, giochiamo a Lavagna", aggiunge Scopsi.

ma.mu.