Città, vittoria sofferta e di misura. A segno Donati (doppietta) e Bedini

città di massa

3

ibs le crete

2

CITTÀ DI MASSA: Stagnaro, Dodaro, Tenerani, Barsotti, Ricci, Michelotti, Ivan, Donati, Carducci, Bedini, Baracca, Russo. All. De Angeli.

IBS LE CRETE: Rossi, Bollara, Piroli, Leo De Oliveira, Di Tommasi, Polvani, Juan Pina, Ciccazzo, Adri Gomez, Eric Castro, Del Fiume. All. Bernardini.

Arbitri: Muto di Grosseto ed Alaimo di Pisa.

Marcatori: Donati 2 (C), Bedini (C); Adri Gomez 2 (I).

MASSA – Vittoria sofferta e di misura per il Città di Massa che rimane così in una posizione di classifica centro-alta nel girone unico della Serie C1 di calcio a 5. La squadra di Rapolano Terme si è dimostrato un osso molto duro ma i bianconeri del tecnico Cesare De Angeli sono riusciti ad averne ragione al termine di una partita molto equilibrata. Decisiva è risultata la doppietta di Mattia Donati, che con 7 gol all’attivo è il capocannoniere provvisorio dei massesi, ma anche la rete di Matteo Bedini, al suo quarto centro stagionale. Per i termali è andato a segno due volte lo spagnolo Adri Gomez che è il capocannoniere del torneo dopo 8 giornate.

"E’ stata una partita molto tirata – ha commentato Bedini –. Sapevamo di incontrare una buona squadra, attrezzata e con ottime individualità. Siamo stati concentrati e compatti per tutto il match concretizzando le occasioni create, a differenza delle ultime partite. Ci aspetta adesso una settimana importante per preparare al meglio la trasferta contro il Versilia". Venerdì prossimo, infatti, il Città di Massa sarà ospite della seconda in classifica che l’ha già battuta in Coppa Toscana.

Classifica: Monsummano 20; Versilia 19; Futsal Torrita 17; Alberino, Tau Futsal e Città di Massa 14; San Giovanni 12; Ibs Le Crete e Deportivo Chiesanuova 8; La 10 Livorno, Virtus Poggibonsi e Verag Villaggio 7; Five To Five 5; Firenze C5 4; GF Rione C5 1.

Gian. Bond.