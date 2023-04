Città, trasferta insidiosa contro l’Eur Garzelli recupera il bomber Quilez

Una trasferta insidiosa nella quale bisogna ben figurare per dare un senso al finale di stagione. Il Città di Massa arriva a Roma per disputare contro Eur Calcio a 5 il penultimo atto di un campionato molto complicato, giocato al di sotto delle aspettative e chiuso in zona salvezza più per demeriti altrui che per meriti propri. In virtù della rinuncia ad inizio campionato dell’Askl Calcio a 5 e del ritiro alla ventesima giornata dell’A.P. le ultime due posizioni sono infatti già state occupate, permettendo al Città di salvarsi nonostante i soli 9 punti guadagnati in 24 partite. Per il match con i capitolini, che in classifica precedono gli apuani con un vantaggio di 11 punti, mister Garzelli ritrova il bomber Sergio Quilez, capocannoniere della squadra con 25 reti. Con il rientro dalla squalifica dello spagnolo, i massesi proveranno quindi a rifarsi dopo il 5-2 subito nell’ultima uscita contro il Cesena, che ha allungato a nove la striscia partite senza ottenere punti iniziata il 14 gennaio contro l’Active Network Futsal. Resta comunque da difendere la propria posizione dai possibili assalti del fanalino di coda Prato: una vittoria del Città di Massa oggi assicurerebbe la penultima piazza prima dello scontro diretto di sabato prossimo.

La classifica: Futsal Genzano 65, Lido di Ostia 62, Futsal Cesena 45, Mantova 42, Lazio Calcio a 5 40, Active Network Futsal 39, Cln Cus Molise 35, Roma Calcio a 5 34, Modena Cavezzo Futsal 31, Sporting Hornets Roma 31, Italpol 24, Eur Calcio a 5 20, Città di Massa 9, Prato 4.

Al.Sa.