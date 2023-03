Città: Russo, Laaribi e Giampietro alle selezioni per la nazionale U18

Altra trasferta nella capitale per il Città di Massa che oggi (ore 15) sarà di scena a Fiano Romano contro la Lazio. Quella del PalaPertini si preannuncia una gara dura, come lo sono tutte in Serie A2. "Affrontiamo un avversario tosto ma giovane e meno scafato – inquadra il match il tecnico Riccardo Garzelli –. Contro questo tipo di squadre riusciamo a rendere di più rispetto a quelle più fisiche e agonistiche". In squadra è in dubbio Dodaro per un problema fisico mentre non sarà della partita uno dei gemelli Camero.

Il Città di Massa in settimana ha visto chiamare tre dei suoi ragazzi alla prima giornata di stage effettuata a Prato dalla Divisione Calcio a 5 per selezionare i componenti della prossima nazionale Under 18 di Futsal. Ivan Diego Giampietro, Khalil Laaribi e Luca Russo, tutti classe 2005, sono rientrati tra i 20 convocati delle Toscana che dovranno scendere poi a 10 e unirsi ai 10 migliori dell’Umbria per formare una squadra con cui partecipare alla Futsal Future Cup. "E’ un’occasione importante per i ragazzi ma anche per la società – ha spiegato Elio Fialdini, mister dell’Under 19 massese – per dimostrare quanto impegno ci mette per far crescere il vivaio. Voglio che mettano testa a questo progetto perché queste sono opportunità uniche che non vanno sprecate".