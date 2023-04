Città, Jodas dispiaciuto per i tifosi "Ci rifaremo al prossima stagione"

La stagione del Città di Massa nel campionato nazionale di Serie A2 si è conclusa sabato scorso mestamente, un po’ com’era iniziata. I bianconeri hanno perso all’ultimo minuto per 4 a 3 il sentito derby col Prato disputato al PalaOliveti di Massa.

"Una partita che è stata un po’ la fotografia della nostra annata – ha commentato lo spagnolo Toni Jodas –. Abbiamo iniziato malissimo e abbiamo preso subito tre gol. Dopo li abbiamo sempre pressati e creato tante occasioni per fare gol ma la palla non voleva saperne di entrare. Siamo riusciti con fatica a pareggiare ma come spesso ci è successo in stagione quando mancava pochissimo alla fine abbiamo subito un gol che ci è costato la partita. Stavolta sono stato io a sbagliare. E’ stata una tristezza perché la gente voleva un’ultima vittoria contro il Prato perché era il derby. Abbiamo pressato sino alla fine, corso e lottato ma è andata male".

Si è conclusa così al penultimo posto quest’annata disastrosa per il Città di Massa che, comunque, ha avuto la fortuna di mantenere la categoria perché la lega non ha previsto retrocessioni visti i due ritiri avuti nel girone. "Speriamo che il prossimo campionato possa andar meglio – conclude Jodas – e di poter raggiungere quell’obiettivo di squadra che quest’anno sul campo non siamo riusciti a centrare. Da parte mia mando un abbraccio ai tifosi che ci hanno sempre supportato e li ringrazio per tutto. Forza Massa!".

Gianluca Bondielli