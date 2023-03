Città di Massa, sconfitta con onore contro la Lazio Quilez sale a quota 24 gol, Jodas firma una doppietta

Lazio

4

Città di Massa

3

LAZIO: Tarenzi, Nikao, T. Chilelli, Mazoni, Lupi, Filipponi, Giulii Capponi, Scalambretti, Dell’Ariccia, Pezzin, D. Chilelli, Anzini. All. Fiorentini.

CITTA’ DI MASSA: Dodaro, Quintin, Toni Jodas, Quilez, Marangon , Gargantini, G. Camero, Baracca, Bertoldi, Cattani, Nobili, Stagnari. All. Garzelli.

Arbitri: Corsini di Taranto e Bartoli di Nocera Inferiore.

Crono: Bernardino di Terni.

Marcatori: 5’49 pt Quilez (M), 12’30 T. Chilelli (L), 12’38 Filipponi (L), 1’31 st Nikao (L), 7’34 Toni Jodas (M), 8’27 Toni Jodas (M), 17’04 Lupi (L).

Note: ammoniti Gargantini (M), Dell’Ariccia (L), Tarenzi (L), D. Chilelli (L).

MASSA – Perde ancora il Città di Massa e lo fa di stretta misura con lo stesso risultato del sabato precedente e con rammarico ancora maggiore visto che a 4’ dalla fine la partita era sul risultato di parità. Al PalaPertini gli Apuani hanno iniziato benissimo portandosi in vantaggio al 5’ col solito Quilez, salito a ben 24 centri in stagione, ma al 12’ sono bastati soltanto 8 secondi agli avversari per ribaltare il risultato. Al 12’30 il poderoso pivot Chilelli ha agguantato il pareggio. Il tempo di mettere la palla al centro e il Città di Massa si è fatto trafiggere una seconda volta, stavolta da Filipponi.

Le due squadre sono andate al riposo sul 2 a 1 ed i bianconeri hanno iniziato in maniera pessima la ripresa subendo la rete di Nikao dopo appena un minuto e mezzo. Il team di mister Garzelli a questo punto non si è disunito ed anzi ha tirato fuori il meglio di sé. La pressione davanti alla porta laziale si è fatta insistente e nel giro di un minuto, fra il 7’ e l’8’, Toni Jodas ha siglato la sua personale doppietta che ha rimesso il match in parità. I minuti finali di grande equilibrio ed incertezza sono stati decisi da un grave errore della difesa sul portiere di movimento. E’ stato Lupi a punire i toscani condannandoli alla settima sconfitta consecutiva.

Gianluca Bondielli