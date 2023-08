Città di Massa: progetto sociale con i giovani Under 19

Riparte dalla Serie C1 l’Asd Città di Massa che, dopo la dolorosa rinuncia al campionato nazionale di calcio a 5 di serie A2, ha ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti di iscriversi alla rassegna regionale facendo nascere un nuovo progetto dalla doppia valenza: sportiva e sociale. Quest’ultimo aspetto riguarderà il coinvolgimento dei ragazzi delle case famiglia nell’ambito sportivo. Il progetto punterà sulla valorizzazione dei giocatori giovani appartenenti all’Under 19 che saranno da subito coinvolti nell’ambito della prima squadra oltre a dare valore ai ragazzi del posto con l’intento di creare una struttura che possa essere duratura. La nuova squadra sarà un mix di età con l’inserimento di qualche elemento di esperienza che, oltre a dare solidità, potrà accompagnare nel percorso di crescita nel calcio a 5 i più giovani. Questo sarà un anno zero, che servirà a far ripartire il Città di Massa con l’obiettivo di ripercorrere la storia rispolverando i vecchi valori che da sempre lo hanno contraddistinto, in primis attaccamento alla maglia e coinvolgimento nel sociale. L’intento del sodalizio presieduto da Andrea Vannucci (nella foto) è di far tornare più persone possibile al palazzetto, coinvolgendo anche loro nel progetto, dandoi un ruolo importante come sesto uomo in campo.