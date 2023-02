Ciclismo, in cantiere la gara femminile élite di Cinquale di Montignoso

Sofia Bertizzolo prima nel 2022



Montignoso, 8 febbraio 2023 – In cantiere il Trofeo Oro in Euro, la manifestazione femminile in programma il prossimo 5 marzo a Cinquale, di Montignoso riservato alla categorie donne Elite. Sarà l’edizione n. 14 e sono previste circa 150 atlete al via della gara, organizzata dalla ASD Montignoso, che anno dopo anno, ha acquisito sempre maggiore prestigio. La partenza è fissata per le ore 13.30 e il percorso è quello ormai collaudato sulla distanza di 106 km suddivisi in due parti: la prima, sulla carta più semplice, prevede un circuito prevalentemente pianeggiante da ripetere 5 volte; la seconda invece con la salita della Fortezza da affrontare per due volte. Agli organizzatori massesi sono arrivate già numerose adesioni per il Trofeo Oro in Euro, tanto che sono già 27 le società iscritte. E’ una gara che sta acquisendo un posto sempre più specifico nel panorama ciclistico femminile, anche per la sua collocazione nel calendario (all’indomani delle Strade Bianche) e anche per questo 2023 ci sono tutti gli elementi per un’edizione spettacolare.