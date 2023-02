Andrea Peschi al centro con i colleghi della Commissione

Milano, 8 febbraio 2023 - Si è insediata la nuova Commissione Tecnica della Lega Ciclismo. Il neo presidente è il toscano, di Massa, Andrea Peschi. Al suo fianco Mario Chiesa, vicepresidente, Paolo Pioselli, referente femminile, Luca Colombo e Oscar Pelliccioli. Una Commissione importante che si occupa dell’approvazione dei percorsi nelle competizioni professionistiche, propone migliorie delle normative sportive, soprattutto in tema di sicurezza, coadiuvare gli organizzatori nel raggiungimento degli standard prefissati, interfacciarsi con le giurie nel corso degli avvenimenti sportivi.

“Un incarico gratificante – spiega il neopresidente Peschi – in passato avevo già fatto parte della struttura tecnica. Per me una nomina inaspettata, che mi regala nuovi stimoli all’interno di un ambiente che conosco. Credo di dover ancora affinare alcuni meccanismi, ma è solo questione di tempo”.

- Quali gli obiettivi principali?

“L’aspetto primario è legato alla sicurezza in corsa da curare in modo scrupoloso. In Italia abbiamo fortunatamente organizzatori con strutture rodate, che funzionano alla perfezione. Il nostro sarà un appoggio collaborativo”.