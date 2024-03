Ciclismo Al via ’Oro in Euro’. Ben 29 squadre in battaglia

In attesa della storica partenza del Tour de France da Firenze anche il grande ciclismo femminile inizia dalla Toscana la stagione dei grandi eventi. Questa domenica a Montignoso si disputerà il 15esimo Trofeo Oro In Euro, la tappa internazionale italiana che sarà anche la prima selezione per la nazionale azzurra in vista delle Olimpiadi di Parigi. In gara vedremo tra le 50 italiane le big azzurre Elisa Longo Borghini, Gaia Realini e Silvia Persico con Katia Ragusa e Silvia Zanardi. A contendersi la prestigiosa gara apuo-versiliese ci saranno, comunque, ben 125 nomi stranieri. Indubbiamente poter vedere tante campionesse al via riporta il nostro territorio al centro del ciclismo mondiale. Tra le iscritte figurano le super squadre Lidl-Trek, U.A.E. Adq, Cofidis, E.f. Education ed Human Powered oltre alla nazionale americana. Sono 29 in totale le squadre al via provenienti da 14 nazioni diverse. Nello specifico oltre alle 8 squadre Italiane vi partecipano 5 squadre americane, 4 tedesche con presenze da Messico, Canada, Uzbekistan, Emirati Arabi e da diverse parti d’Europa compresa Norvegia e Repubblica Ceca. Il circuito di Montignoso si dimostra da anni avvincente e pronto ad incoronare una nuova campionessa dopo la giovane Gaia Realini che è sicuramente il presente ed il futuro del ciclismo femminile. La partenza è fissata alle ore 13,30 con diretta streaming e televisiva dalle ore 14,30 ed arrivo previsto alle ore 16,30 sul lungo mare di Cinquale.