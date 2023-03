Cicconi rinnova e ora è carico per i playoff "Mancano 5 gare, è il momento di fare punti"

Inizia a prendere forma la Carrarese del prossimo anno che oltre ai vari Della Latta, Imperiale e Capello potrà contare ancora su Manuel Cicconi, fresco di rinnovo biennale. Queste le parole dell’eclettico calciatore comasco: "Sono contento di aver prolungato il legame con la società e di poter vivere questa piazza ancora un po’. C’è da fare un bel percorso insieme di cui stiamo ponendo le basi in questo campionato. Ringrazio la società che, già a marzo, pianifica i propri progetti futuri ed è sinonimo di affidabilità e concretezza nonché il mister e lo staff tecnico che mi hanno fatto sentire centrale nelle idee di gioco ma anche i miei compagni che mi hanno trasmesso, da subito, la sensazione di essere parte integrante di un bel gruppo che si è andato progressivamente a costruire. I play-off sono una bella opportunità che vogliamo giocarci al massimo ma mancano cinque gare alla fine e abbiamo l’obbligo di ottenere più punti possibili. Tra di noi c’è una certa consapevolezza di poter essere molto competitivi ed eccetto Reggiana ed Entella non siamo inferiori a nessuno. Proveremo a sfruttare ogni occasione e se non sarà in questa stagione, cercheremo di arrivare fino in fondo alla prossima perché abbiamo ambizioni importanti".