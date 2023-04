Cicconi: "Avanti così, senza montarci la testa"

Nel derby con la Lucchese Manuel Cicconi è stato ancora una volta tra i migliori in campo e col suo gol, il quarto stagionale, ha rimesso in piedi la partita poco prima dell’intervallo.

Cicconi, partiamo dalla rete che non è sembrata assolutamente facile. Confermi?

"Si, è vero perché il pallone mi è arrivato rimbalzandomi davanti ed in più c’era il campo bagnato. Non avevo il tempo di stopparlo ed ho dovuto per forza calciare di prima. Per fortuna è andata bene".

Nella ripresa sei stato ancora protagonista con una provvidenziale diagonale difensiva...

"A volte mi capita da fare qualche intervento del genere perché per come giochiamo noi ci sta che perdendo palla ci troviamo un po’ più scoperti dietro. In particolare con la Lucchese, che giocava col tridente, spesso i nostri difensori si sono trovati tre contro tre e bisognava aiutarli. Credo, comunque, che a parte quell’episodio nella ripresa non abbiamo subito grosse occasioni".

Come mai sei entrato nel vivo del gioco soprattutto nella ripresa?

"Da fuori si vedono meglio le cose ed il mister nell’intervallo ci ha dato alcuni accorgimenti tra cui appunto quello di cambiare gioco più spesso di quanto avessimo fatto nel primo tempo".

E’ la terza giornata consecutiva che riuscite a fare risultato partendo da una situazione di svantaggio. Che significa?

"Che quando prendiamo gol non ci demoralizziamo ma anzi mettiamo in campo qualcosa in più. Siamo bravi a ribaltare le partite".

Ormai non perdete da 13 gare. C’è il rischio di sentirsi imbattibili?

"Siamo gli stessi che a gennaio persero 4 partite di fila. Non dobbiamo montarci la testa e rimanere attenti affrontando l’ultima partita che ci resta come abbiamo fatto con le precedenti. La nostra è una squadra che crea sempre molto perché offende con tanti giocatori. Dobbiamo essere bravi a non subire gol perché poi uno, in un modo o nell’altro, riusciamo quasi sempre a farlo".

Ci dai un giudizio sulla crescita del tuo ’dirimpettaio’ Grassini?

"Quando sono arrivato ho visto subito che aveva qualità importanti. Più giochi con continuità, poi, e più riesci a migliorare. ’Grasso’ sta facendo un ottima stagione e deve solo continuare così perché può togliersi delle belle soddisfazioni. Ha già fornito un assist e sabato abbiamo scoperto in lui anche un nuovo battitore di calci d’angolo. Gli manca solo il gol? Una cosa per volta".

Gianluca Bondielli