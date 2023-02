Cerretelli: "Stiamo uscendo dal tunnel"

Il giudice sportivo lo ha tenuto fuori sabato dalla contesa con l’Aquila Montevarchi ma Francesco Cerretelli, scontato il suo turno di squalifica, è pronto a tornare a disposizione domenica a Pontedera. "Non sarà una partita facile. I granata partono ogni anno lontano dai riflettori – anticipa il mediano azzurro – ma assumono sempre a sorpresa i panni dei protagonisti. A Pontedera sanno lavorare bene allestendo squadre sempre all’altezza". Cerretelli torna sulla gara col Montevarchi a cui ha assistito dalla tribuna: "Siamo riusciti a portare a casa l’incontro soltanto alla fine ma abbiamo giocato bene ed abbiamo meritato di vincere. Siamo sulla strada giusta per uscire dal momento no e le ultime due vittorie al fotofinish sono state una grande iniezione di fiducia. Il brutto e prolungato stop ci ha impedito di rimanere agganciati alle primissime posizioni ma il nostro è un gruppo sano che segue principi chiari ed ha mantenuto un propria identità anche nelle difficoltà. Ultimamente non eravamo stati né brillanti né fortunati ma abbiamo sempre creduto in noi stessi e a Gubbio siamo tornati ’noi’, combattivi e mai domi. Eravamo determinati ad ottenere i tre punti come poi è stato".

Il centrocampista fiorentino, classe 2000, ha già toccato quota 16 presenze in azzurro segnando anche una rete. Nell’ultima gara disputata a Gubbio si era messo in evidenza dopo alcune prestazioni un po’ opache. Questo è il suo giudizio sul rendimento personale avuto sinora: "Credo di aver dato il mio contributo ma voglio rendermi ancora più utile perché la squadra ne ha bisogno per puntare sempre più in alto. Il nostro è un centrocampo ben assortito e davvero competitivo che comprende sei giocatori tutti con caratteristiche diverse. Abbiamo le stesse possibilità di scendere in campo e dobbiamo farci trovare pronti rimettendoci alle scelte del tecnico".

La squadra apuana, dopo aver avuto il lunedì libero, è tornata ad allenarsi ieri seguendo il canonico programma d’allenamento che prevede per oggi una doppia seduta di lavoro. Domenica a Pontedera, oltre a Cerretelli, torneranno al proprio posto in panchina anche il mister Dal Canto, il direttore sportivo Pasciuti e il massaggiatore Biagini che hanno scontato tutti il loro turno di squalifica.

