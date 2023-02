Ceccarelli migliora il best personal Fermate le lancette su 6”58

di Gianluca Bondielli

Samuele Ceccarelli ha dato un’altra spallata al suo record nei 60 metri all’Istaf Indoor di Berlino e che spallata! Lo sprinter massese ha messo il turbo alla prestigiosa Mercedes Benz Arena strappando un incredibile 6”58 che rappresenta l’ottavo tempo italiano migliore di sempre su questa distanza. Lo stesso fatto in passato da Filippo Tortu. Il portacolori dell’Atletica Firenze Marathon aveva fatto un buon tempo già in batteria (6”63) ma si è superato nella finale vinta dal britannico Reece Prescod con un ottimo 6.49. Samuele è arrivato quarto dietro ai tedeschi Hartmann e Wagner.

"Ho esultato come se avessi vinto – racconta il 23enne massese - quando ho visto quei numeri stampati sul tabellone. E’ una soddisfazione incredibile. Non avrei mai immaginato di riuscire a sfondare il muro dei 6”60. Per di più l’ho fatto in un meeting spettacolare, in una struttura fantastica con 11mila spettatori che hanno creato un clima esaltante. Qui la concorrenza era davvero altissima e stimolante. Sono stato bravo a non farmi prendere dall’agitazione ed rimanere concentrato pensando solo a fare la mia gara".

Quest performance cambia le prospettive internazionali di Samuele che adesso deve, però, concentrarsi sui campionati italiani assoluti di domenica ad Ancona dove troverà un certo Marcell Jacobs che è l’unico italiano nel 2023 ad aver corso i 60 metri più veloce di lui. "I risultati di Jacobs parlano per lui. Non è certo classificabile come avversario diretto. Facciamo parte di due mondi diversi. Io dovrà vedermela con gli altri presenti puntando a dare il massimo ed a dimostrarmi pronto per un eventuale impegno gli Euroindoor di Istanbul".

