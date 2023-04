C’è lo spauracchio Armando Picchi La Massese sfida il fanalino di coda

Nonostante la matematica l’abbia già da tempo condannato alla retrocessione, l’Armando Picchi spaventa non poco la Massese. La scorsa giornata, nell’anticipo di giovedì, gli uomini di Sena si sono imposti per 3 a 2 sulla Pro Livorno, segnando per la prima volta in stagione tre reti in una sola partita e lanciando un chiaro avvertimento ai bianconeri, che domenica alle 15 potranno accontentarsi di un solo punto per centrare l’agognata salvezza diretta senza dover dipendere dal risultato del San Miniato, impegnato a Certaldo.

Alla Banditella, l’errore da non commettere secondo mister Della Bona è proprio quello di sottovalutare l’impegno e di accontentarsi: "Ci basta un punto, è vero, ma dobbiamo andare là per vincere così da chiudere in tranquillità questo campionato complicato. Per noi non ci sono attenuanti e non si può fallire: dobbiamo essere all’altezza della maglia che indossiamo. L’Armando Picchi ha vinto 3-2 in casa di una squadra forte come la Pro Livorno perciò ci sarà tenere le orecchie dritte e non sottovalutarlo". Contro il fanalino di coda del gruppo, che in campionato ha vinto solo 2 volte il 29 partite (10 pareggi e 17 sconfitte), il tecnico zebrato dovrà rinunciare agli squalificati Luca Bonini e Vittorini.

Assenze pesanti, che costringono l’allenatore massese a fare nuovi cambiamenti nell’undici titolare dopo la rivoluzione operata lo scorso sabato di fronte al Camaiore: "Qualcosa dovrà essere modificato per forza di cose. Noi in settimana vediamo i progressi e le difficoltà dei ragazzi e sulla base di ciò decidiamo come giocare e che cosa mettere in campo" aveva avvertito il tecnico zebrato già al termine dello 0-0 contro i bluamaranto, auspicando anche che il prossimo anno "la Massese possa ripartire con altri obiettivi e con una squadra all’altezza del nome e della storia della Massese".