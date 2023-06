Catinella brilla di notte Bottegai vs pizzaioli: pari

FARAFULLA

1

ALBERGO LA CATINELLA

3

FARAFULLA: Fogola, Bianchi, Tarantola Andrea, Domenichini, Pellegrini, Possebon, Ruzza, Manganelli Riccardo, Pedaci.

ALBERGO LA CATINELLA: Gavelotti Mattia, Ferrari, Petacchi, Saia, El Bouabelloui, Originale, Dosku Erlind, Gremi, Gavellotti Alessio.

Arbitro Petriccioli.

Marcatori: Ruzza, Petacchi (2), Ferrari.

LA BOTTEGA DI EMMA

3

PIZZERIA MENHIR

3

LA BOTTEGA DI EMMA: Pezzoni, Pagani Gianluca, Alberici Daniele, Bongi, Beghini Giulio, Maggioni, Andre Malatesta, Martinelli, Leoncini, Gneri, Folloni.

PIZZERIA MENHIR: Liccia, Barontini, Bianchi Lorenzo, Tavaroni, Mascia, Cassaghi, Mannoni, Ghelfi Matteo, Bardini Francesco.

Arbitro Lofina.

Marcatori: Bongi (2), Malatesta, Del Signore, Bardini (2).

Espulso: Malatesta per doppia ammonizione, 1 giornata di squalifica.

SCORCETOLI – Il "notturno" che ha allineato ai nastri di partenza ben 18 squadre, ottimamente organizzato dalla polisportiva Valcaprio Delta, arrivato all’ottava edizione è sempre più appuntamento di "massa" come evidenziato nell’ultima serata andata in onda sul rettangolo di gioco del “Cantiere” che ha finito per richiamare il pubblico (giovane) della grandi occasioni e sta evidenziando protagonisti centinaia di giocatori.

La macchina organizzativa per tenere fede alla propria tradizione e al prestigio di un torneo giocato sotto le stelle ha messo in palio ricchi montepremi, ovviamente in buoni acquisto. Ad aprire le danze di una serata rivelatasi ricca di colpi di scena sono stati gli ‘albergatori’ della Catinella, valligiani che hanno domato le resistenze del Farafulla in gol con Ruzza, grazie alla doppietta di Petacchi e del ‘ristoratore’ Leonardo Ferrari.

Bella e ricca di gol la seconda partita in programma che metteva di fronte i ‘bottegai’ di Emma e i ‘pizzaioli del Menhir’, match finito in parità (3-3), due doppiette per parte che portano le firme dell’intramontabile Bongi e del giovanissimo Francesco Bardini.