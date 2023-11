Castelfiorentino United prossimo avversario. Testa all’infermeria

Non si è stracciata le vesti la Massese per il rinvio della gara di domenica contro lo Zenith Prato. I bianconeri si sarebbero presentati all’appuntamento con un solo allenamento settimanale alle spalle. Adesso, invece, avranno modo di preparare al meglio la sfida interna contro il Castelfiorentino United. Già ieri pomeriggio la truppa di Fabrizio Tazzioli è tornata a lavorare allo stadio "Vitali" mentre le altre sedute settimanali (fissate per martedì, giovedì e venerdì) sono tutte in programma a Romagnano. Domenica mancherà il capitano Andrea Vignali, in procinto di operarsi al piede. Il fantasista conta di tornare a disposizione nel giro di qualche settimana. Ci sono possibilità, invece, di recuperare il difensore Leonardo Del Pecchia. In settimana ripartirà il presidente Antonio Gerini che starà via almeno un mese per lavoro. Il direttore generale Augusto Cantoni, intanto, continua a scandagliare il non facile mercato degli svincolati per vedere di riuscire a trovare un rinforzo nell’immediato ad una squadra che sicuramente a dicembre si muoverà per rinforzare il proprio organico. Senza Anaya l’attacco bianconero può contare sul giovane Catola, su Bracci e Baracchini ma nessuno di loro è una vera e propria prima punta. Il tecnico di Barga, che aveva trovato la quadra a livello di assetto, deve necessariamente studiare delle nuove soluzioni che potrebbero portare anche a qualche accorgimento tattico.

Gianluca Bondielli