Carrarese, voglia di riscatto. Dal Canto suona la carica: "Abbiamo una squadra che può vincere ovunque»

Dal ritiro di Olbia il tecnico Alessandro Dal Canto inquadra momento e prospettive della sua Carrarese.

C’è il rischio che la squadra possa patire un contraccolpo psicologico dopo la sconfitta di Sassari?

"Non ho questa preoccupazione. Se vogliamo fare un campionato di vertice sappiamo che le cose alle volte possono andar bene ed in altre si può incappare in qualche sconfitta. Il tipo di prestazione che ha fatto la squadra ad oggi mi lascia tranquillo. E’ normale che perdere non piace a nessuno ma se devo fare un’analisi di quello che è successo mi sembra una sconfitta dettata più dalla casualità. E’ vero che abbiamo fatto qualche errore ma lo avevamo fatto anche nelle altre partite ed era stato mascherato dal fatto che non avevamo preso gol".

Ci sono infortunati in rosa ed ha intenzione di continuare con le rotazioni?

"Non abbiamo infortunati e qualcosa cambieremo di nuovo perché ci sta che qualcuno sia un po’ stanco avendo giocato due partite consecutive. Ho, comunque, tutti giocatori che stanno bene e da questo punto di vista non ho problemi".

L’anno scorso dopo 4 vittorie iniziali arrivò una serie di sconfitte. Paura che la storia si ripeta?

"Non vivo di fantasmi e di cose successe. Ho una squadra sufficientemente matura per non cadere in preoccupazioni del genere. Bisogna continuare con lo spirito garibaldino di provare andare a vincere su ogni campo perché abbiamo la squadra per poterlo fare".

Nelle ultime due gare avete segnato solo un gol su autorete. Come se lo spiega?

"Ci sono cose che non si spiegano razionalmente. Con la Torres abbiamo fatto 15 tiri in porta e ne abbiamo subito uno ed abbiamo perso la partita. Ci saranno momenti nei quali ai nostri attaccanti basterà mezza occasione per far gol, ora in 10 non ci sono riusciti ma non parliamo di negligenza, superficialità o mancanza di cinismo. Io ho giocatori tutti bravi e coscienziosi".

Domenica a Olbia che avversario si aspetta?

"Può darsi che esca fuori una partita completamente diversa da quella con la Torres e noi dovremo essere bravi ad adeguarci. L’Olbia ha preso una batosta nel derby ma dopo è andata a fare un pareggio importante ad Arezzo su un campo difficile. Parliamo di una squadra di categoria e del resto come ho già detto altre volte non ci sono squadre in partenza abbordabili in serie C. La superiorità va dimostrata sul campo".