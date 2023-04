Carrarese, un pareggio che dà certezze

di Alessandro Salvetti

Prosegue la striscia positiva della Carrarese, che con l’1-1 di ieri contro la Torres allunga a 12 la serie di match chiusi senza sconfitte. Grazie al terzo gol consecutivo di un Bozhanaj in stato di grazia gli azzurri tornano dalla Sardegna con un punto in più in classifica ma con il rammarico di non aver portato a casa una partita nella quale hanno corso pochissimi rischi e cestinato almeno quattro nitide opportunità da rete. Ad eccezione del calcio d’angolo di Liviero capitalizzato dall’incornata di Diakité, infatti, i padroni di casa non si sono quasi mai resi pericolosi dalle parti di Breza, mentre gli apuani hanno spaventato il pubblico del Sanna nella prima frazione con il centrocampista albanese e, nelle ultime battute della ripresa, con Palmieri ed Energe, poco lucidi davanti all’estremo difensore locale.

Una prestazione che non fa sorridere il tecnico azzurro Alessandro Dal Canto, che preferisce però guardare al bicchiere mezzo pieno: "Non abbiamo disputato una gara dai contenuti eccelsi – è l’analisi del tecnico nel post partita – ma siamo comunque riusciti a costruire tanto e in una giornata non brillantissima, ben cinque sono state le chiare chance da rete. Succede di non concretizzare e ciò, ovviamente, ci ha precluso di portare a casa tre punti nel contesto di una prestazione in cui è stato concesso il gol su calcio piazzato e pochissimo altro. C’è rammarico tra i ragazzi per non aver centrato la vittoria perché, a parte venticinque minuti della ripresa in cui non abbiamo mostrato intraprendenza, la sfida è stata in controllo. Proseguiamo la lunga striscia positiva del periodo in una linea di continuità che ci ha consentito di lottare per posizioni importanti".

Il tonfo dell’Ancona sul campo dell’Alessandria (3-0) e il 2-2 del Gubbio in terra senese (entrambi arrivati nella serata di giovedì) hanno limitato i danni e lasciato aperta a ogni possibilità la lotta per il quarto posto. Il tecnico veneto, però, preferisce non guardare alla classifica, consapevole del fatto che i conti si facciano solo alla fine: "Continuiamo a pensare gara per gara – ha aggiunto – e ad arrivare nella condizione migliore per poi giocarsi i playoff nella posizione che saremo stati bravi a raggiungere". Gli azzurri, intanto, sono rientrati alla base, dove, ieri mattina, hanno svolto una sessione d’allenamento. Ad attenderli, adesso, ci sono due giorni di riposo, con la preparazione che riprenderà lunedì in vista del derby con la Lucchese.