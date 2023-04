Carrarese, un “bonus” per i play off

Quando si perde non si è mai contenti ma ci sono sconfitte che fanno meno male delle altre. E’ il caso sicuramente di quella di Pesaro che non ha tolto nulla in termini di classifica alla Carrarese. Gli azzurri quarti erano e quarti sono rimasti. Grazie ai risultati arrivati dal suo e dagli altri gironi di serie C, i marmiferi hanno mantenuto anche lo status di “migliore” quarta e questo comporterà un vantaggio in più oltre a quello di saltare il primo turno della fase a gironi dei play off.

La prossima domenica i ragazzi allenati da Alessandro Dal Canto rimarranno a guardare ed aspetteranno di conoscere il proprio avversario che uscirà dall’esito del match tra Ancona e Lucchese, classificatesi rispettivamente al settimo e ottavo posto del girone B. La Carrarese entrerà dunque in scena mercoledì 3 maggio allo stadio dei Marmi. Si giocherà ancora in partita secca senza tempi supplementari o rigori. In caso di parità ad andare avanti sarà la squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare. Se la formazione apuana passerà il turno accederà alla fase nazionale dei play off e lo farà da testa di serie.

Questo è il vantaggio in più garantito dall’essersi qualificata come migliore quarta. E questo significherà che la Carrarese nel sorteggio non potrà essere abbinata ad una delle terze dei gironi, che entreranno in gioco in questa fase, e che giocherà la gara d’andata di domenica 7 maggio in trasferta e quella di ritorno di giovedì 11 maggio in casa. In caso di parità accederà al turno successivo la squadra con miglior differenza reti ma in caso di ulteriore parità a qualificarsi sarà la testa di serie.

Stesso svolgimento avrà il secondo turno della fase nazionale al quale parteciperanno anche le seconde classificate dei gironi, che risulteranno vincenti martedì 16 maggio e sabato 20 maggio. L’ultimo atto dei play off sarà costituito dalla final four. Per semifinali, determinate tramite sorteggio, e finale in caso di parità del risultato aggregato tra andata e ritorno sono previsti due tempi supplementari da 15’ ciascuno ed eventualmente i rigori. Le date delle semifinali sono mercoledì 24 maggio e domenica 28 maggio. La doppia finale è in programma domenica 4 giugno e domenica 11 giugno.

Gianluca Bondielli