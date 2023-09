La Carrarese si ferma in Sardegna. Passa la Torres 2-0

Sassari, 20 settembre 2023 – Un po’ per demerito proprio, un po’ per le straordinarie parate di Zaccagno (almeno quattro di buonissima fattura, più un rigore parato a Morosini a tempo scaduto), e la Carrarese si arrende in Sardegna alla Torres nello scontro al vertice del 4° turno di campionato, lasciando ai sardi il primato a punteggio pieno. E’ la prima sconfitta della squadra apuana. Una sconfitta su cui riflettere che però non ridimensiona la squadra di Dal Canto che, per quanto espresso, avrebbe meritato di più. Il match è stato vibrante e combattuto.

La Torres passa in avvio di ripresa al 14’: Ruocco entra in area e di destro infila il pallone nell’angolo più lontano. Con la Carrarese sotto di un gol, Dal Canto si affida a Zuelli, Belloni, Capello e, poco dopo, pure a Morosini, ma la Torres è spietata e chiude la partita. Al 28’ Imperiale va in tilt e stende Zecca in area: dal dischetto Scotto fa 2-0 e chiude di fatto la pratica anche se la Carrarese ci prova ancora. Ci pensa Zaccagno a meritare la palma di migliore in campo con altri due interventi su Panico (32’) e Capello (46’). Non pago, il portiere cresciuto nel Torino para pure il rigore a Morosini, in pieno recupero e a vittoria ormai acquisita.

TORRES - CARRARESE 2-0

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca (41'st Fabriani), Giorico (41'st Masala), Mastinu (24'st Kujabi), Liviero; Ruocco; Scotto (33'st Cester), Fischnaller (41'st Menabò). In panchina: Garau, Pinna, Diakitè, Goglino, Siniega, Nunziatini, Lora, Sanat, Pelamatti, Verduci. Allenatore: Greco.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Imperiale, Illanes; Zanon (21'st Grassini), Palmieri (15'st Zuelli), Schiavi, Della Latta (15'st Belloni), Cicconi (32'st Morosini); Simeri (15'st Capello), Panico. In panchina: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Di Gennaro, Opoola, Raimo, Cartano, Sementa, Capezzi. Allenatore: Dal Canto.

ARBITRO: Diop di Treviglio.

RETI: 14'st Ruocco, 29'st Scotto (rig).