Carrarese, serve l’ultima zampata a Pesaro

di Gianluca Bondielli

E’ stata brava a sfruttare gli episodi la Carrarese in un derby molto intenso ed equilibrato contro la Lucchese. I due punti in più sul Gubbio mettono adesso gli azzurri in una situazione di vantaggio nella volata finale per il quarto posto. "Domenica sarà l’ultima zampata – anticipa Alessandro Dal Canto –. Andremo a Pesaro per fare la miglior partita possibile e cercare di tornare con un risultato positivo. Fuori casa ultimamente abbiamo fatto dei buoni risultati ma vinciamo col contagocce. Al momento abbiamo fatto un bottino di punti simile a quello dell’andata (30 contro 29, ndr) ma quelli del girone di ritorno sono distribuiti meglio. Danno la sensazione di un maggior equilibrio e solidità mentre dare un cazzotto e riceverlo come facevamo prima era più pericoloso".

Nella gara contro la Lucchese le squalifiche di Schiavi ed Energe hanno riportato titolari Mercati e Bernardotto che non hanno lasciato un segno particolare sul match. "Mercati è un giocatore che vive di prepotenza fisica e non è in un momento roseo da questo punto di vista ma deve stare tranquillo. E’ andato un po’ a singhiozzo anche perché le ultime gare le aveva giocate ad Olbia e prima ancora col Cesena. Bernardotto va gestito perché rientrava da tre settimane d’inattività anche se non era stato completamente fermo. L’ho tolto per evitare rischi dato che il campo era scivoloso e veniva comunque da un infortunio muscolare. Io in questo periodo devo pensare si a vincere ma anche a non perdere i giocatori. Davanti del resto ho anche un Castigliani che ha una forza fisica e una corsa spaventose. Sono contento di lui che è entrato bene e se fosse caduto in area magari avrebbe preso anche un rigore che ci stava. Ha bisogno soltanto di giocare e di crescere. Se è la quarta volta che lo metto in campo vuol dire che ci può stare".

Nel finale si è visto anche un Della Latta in cabina di regia. "E’ stata una scelta dettata unicamente dalla necessità. Simone per me è un giocatore che deve giocare più avanti e pensare a far gol. Con la Vis Pesaro non lo avremo perché si è preso un’ammonizione per una protesta che si doveva risparmiare. Abbiamo anche Grassini in diffida e vedremo come gestirlo in quest’ultimo turno di campionato. Il colpo alla testa di Capello, invece, non preoccupa. Si è preso un punto o due, tutto qui".