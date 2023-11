Carrarese senza Schiavi: "Dispiaciuto non esserci in questa fase cruciale"

E’ iniziata per la Carrarese la settimana d’avvicinamento al big match di Perugia. Le prossime due gare gli azzurri le giocheranno di sabato alle ore 18,30 a cominciare da quella in terra umbra per proseguire con quella interna contro la Recanatese. Ieri pomeriggio chi non ha giocato contro la Spal ha sostenuto una partitella con gli Allievi a campo ridotto. Oggi è prevista la classica doppia seduta di allenamento. Giovedì la squadra si allenerà nel pomeriggio e così anche venerdì con successiva partenza alla volta di Perugia.

Nicolas Schiavi in queste ore si sottoporrà ad esami che diranno se avrà il semaforo verde per rimettersi a lavorare in gruppo. "Sono dispiaciuto di non poter dare una mano ai compagni in questa fase cruciale – ha esternato l’argentino – e spero di tornare a disposizione quanto prima. La mia assenza, comunque, non si nota perché abbiamo una mediana di una forza e qualità quasi unica. Zuelli, per esempio, è capace di gare “monstre“ sia per dedizione sia per acume tattico e qualità. Non avevo dubbi su questo. Il nostro è un gruppo molto ben assortito e così le defezioni diventano gestibili. Da fuori con la Spal ho sofferto come tutti per un risultato che non arrivava ma i tre punti sono il frutto di una prestazione totale della squadra. Siamo stati bravi a costruire, attenti dietro e tenaci nel volere la vittoria. Siamo una squadra forte tecnicamente ma anche mentalmente. Se non fosse così certe partite non le andresti a vincere. Non è casualità ma la conseguenza di un modo di interpretare le partite. Cerchiamo sempre di fare gol ed il come e quando diventa un dettaglio. Ora andiamo a Perugia contro una big appena superata in classifica. E’ un campo difficile ma anche loro dovranno preoccuparsi di noi. Nelle sfide di cartello facciamo sempre la nostra figura. In generale sappiamo approcciare bene le difficoltà che una partita di categoria pone. Andremo in Umbria per fare una partita di personalità, senza patemi o calcoli".

Oltre a quelle di Schiavi sono da monitorare anche le condizioni di Morosini, fermatosi la scorsa settimana per una botta. Cicconi sembra pronto per il rientro dal primo minuto dopo il buon scampolo di gara fatto contro la Spal. Capezzi continua, invece, nel suo programma di recupero che dovrebbe riportarlo in piena efficienza a ridosso della sosta. Tempi lunghi anche per Grassini che da poco si è fratturato la clavicola.